Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata, pe Twitter, ca a fost testat pozitiv la coronavirus. Acesta a precizat in postarea sa ca nu are simptome severe, relateaza Reuters, citeaza digi24.ro.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca a fost testat pozitiv la COVID-19, ca și soția sa, informeaza Hotnews . „Dupa ce am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Din fericire, avem o infecție ușoara, despre care am aflat ca se datoreaza variantei…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus ca el și soția sa Emine s-au infectat cu coronavirus. El a scris despre acest lucru pe contul sau de Twitter simbata, 5 februarie. "Astazi, rezultatul testului nostru COVID-19, pe care eu și soția mea l-am facut dupa simptome ușoare [ale bolii], s-a dovedit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. “Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, 67 de ani, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului, dar ca nu are simptome severe, informeaza Reuters . Erdogan a precizat intr-o postare pe contul sau de Twitter ca el si sotia sa au simptome usoare, adaugand ca va…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. "Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat…

- ​Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, noteaza AFP. „Dupa ce am am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19-19. Din fericire, avem o infecție ușoara, despre care am aflat ca se datoreaza variantei…

- Doi soți din Israel au fost arestați in Turcia pentru ca ar fi facut o poza la una dintre casele care ii apartine presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Turcia nu a comentat pana acum cazul, insa o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe israelian a confirmat joi incidentul. Nu se stie ce casa a…