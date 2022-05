Stiri pe aceeasi tema

- Gloria incheie, duminica dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, o noua editie de campionat in Liga Nationala. Ultima adversara a buzoiencelor in meciul programat de la ora 15.30 este penultima clasata, deja retrogradata Stiinta Bucuresti, iar fetele lui Adrian Chirut nu au cum scapa victoria. La ora jocului,…

- SCM Gloria Buzau a stabilit detaliile procesului de ticketing pentru meciul cu Stiinta Bucuresti, programat duminica, de la ora 15.30, la Sala Sporturilor, in etapa a 26-a si ultima a Ligii Nationale. Pentru partida cu penultima clasata, deja retrogradata Stiinta Bucuresti, clubul pune la dispozitia…

- Final super de campionat pentru HC Buzau! O editie incheiata in forta, cu trei victorii consecutive, ultima, miercuri dupa-amiaza, in partida de la Sala Sporturilor, impotriva lui CSM Vaslui, in ultima etapa a stagiunii. Buzoienii au invins cu 31-26 si au terminat campionatul pe locul 7! Asta, dupa…

- SCM Gloria Buzau a stabilit detaliile procesului de ticketing pentru meciul cu HC Zalau, programat sambata, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, in etapa a 24-a a Ligii Nationale. Pentru partida cu gruparea condusa de Gheorghe Tadici, clubul pune la dispozitia suporterilor bilete la pretul de 20 de…

- Gloria nu va mai avea sansa sa-si apere Cupa Romaniei, trofeu castigat vara trecuta, dupa ce a fost eliminata, marti seara, in sferturile de finala ale competitiei, in Sala Giulesti, de actuala lidera a Ligii Nationale, Rapid Bucuresti. Dupa o evolutie in salturi, in care a alternat perioadele de joc…

- Gloria a revenit pe locul 4, cel puțin pana la incheierea partidei SCM Craiova – Magura Cisnadie, dupa victoria obținuta miercuri seara, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Slatina, in etapa a 22-a a Ligii Naționale. Intr-un meci dominat de la inceput pana la final, echipa buzoiana s-a impus…

- Cu un sezon ce pare compromis, dar care mai poate fi salvat in extremis, in ultimele etape, printr-o noua participare in cupele europene, Gloria isi pregateste strategia pentru urmatoarea stagiune a Ligii Nationale. Clubul din Crang a anuntat ca a perfectat cinci transferuri pentru sezonul 2022-2023,…

- Pas uriaș facut de handbalistele Gloriei in lupta pentru o noua prezența in cupele europene. Sambata seara, la Sala Sporturilor, echipa buzoiana a trecut de una dintre principalele contracandidate, Magura Cisnadie, pe care a invins-o cu 31-27. Cu aceasta victorie, Gloria a revenit pe locul 4 in Liga…