Portofoliul companiei s-a majorat la 920.000 de metri patrati de suprafata totala inchiriabila (GLA). Valoarea portofoliului a ajuns la 2,1 miliarde de euro, dintre care 1,2 miliarde sunt reprezentate de activele din Romania si aproape 1 miliard de euro de activele din Polonia. 'Globalworth a continuat sa inregistreze o dezvoltare puternica in 2018, sustinuta prin extinderea noastra strategica in Polonia. In prima parte a anului, am devenit liderul pietei poloneze de birouri, semnand doua dintre cele mai mari cinci tranzactii din 2018. Vom continua sa identificam alte posibile oportunitati…