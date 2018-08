Globalworth a atras o finantare de 46 mil. euro de la BCR, pentru dezvoltarea Renault Bucharest Connected

Stiri pe aceeasi tema

- Estimate la peste 18 milioane de euro, mai multe proiecte implementate de Primaria Oradea au ca scop dezvoltarea orasului. Acestea vor asigura un transport in comun mai rapid, piste pentru biciclete, zone verzi si spatii pietonale. Totodata, intrarea in Oradea dinspre Baile Felix va fi complet schimbata,…

- "Astazi, sunt peste 6.500 de beneficiari care au acces la finantare, cei care au aplicat prin bancile partenere si care au acces la finantare in mod direct. Vreau sa transmit castigatorilor din Start-Up Nation 2017 mesajul foarte clar ca banii ii asteapta in conturile agentiile regionale si ale bancilor…

- Prim ministrul Viorica Dancila a exprimat, in cadrul Plenarei Summit-ului formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala si de Est, sprijinul ferm al Romaniei pentru dezvoltarea, in mod pragmatic, a...

- Furnizarea energiei in Europa Centrala este o problema de securitate si ea va fi tratata in mod adecvat numai daca dezvoltarea infrastructurilor necesare este realizata cu ajutorul finantarii de la Uniunea...

- Începând de astazi, antreprenorii români au acces la Republica IMM, prima platforma integrata de planificare, demarare, administrare, dezvoltare și finanțare a afacerilor. Cei care vor intra în platforma vor avea acces la 30 de secțiuni specializate ce ofera 100 de cursuri…

- Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia vine luni 18 iunie in Romania, potrivit G4Media.ro.in Europa Centrala și de Est, SUA sunt interesate de intarirea eforturilor de lupta impotriva corupției și de combatere a dezinformarii rusești, precum și de consolidare…

- Antreprenorii, mai mult decât oricare alt grup profesional, trebuie sa fie conștienți de faptul ca suntem în pragul erei revoluției digitale, când informația este noua moneda. Suntem din ce în ce mai dependenți de securitatea datelor noastre. De asemenea, dupa cum arata "Cyber…

- Putine au fost sectoarele din economia romaneasca cu o crestere atat de puternica in ultimul deceniu precum cel al serviciilor medicale private, pentru care perspectivele raman pozitive si in perioada urmatoare. Pe fondul unor servicii nesatisfacatoare in sectorul de stat, greu accesibile…