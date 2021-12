Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Giurgiu, aflat la a patra incercare de a promova examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, a incercat sa fraudeze proba intr-o maniera inedita: a intrat in sala cu un telefon mobil și cu fire lipite cu leucoplast pe corp, a anunțat, luni,…

- Nava de supraveghere "Ștefan cel Mare" a revenit in Portul Constanța Politistii de frontiera români au salvat în ultimele doua luni aproape 3.000 de migranti care se aflau pe Marea Mediterana. Astazi ei s-au întors acasa cu nava "Ștefan cel Mare" din dotarea Garzii de…

- In perioada 27-28 noiembrie 2021, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o ampla acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța traficului rutier. Pentru…

- Fabrizio Miccoli, fost fotbalist al echipei Palermo si al Nationalei de fotbal a Italiei, a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare pentru legaturi cu mafia siciliana. Curtea de Casatie din Italia a validat condamnarea pronuntata in 2017 si deja confirmata prima oara in apel in…

- Politistii de frontiera galateni au descoperit, ascunsa asupra unui barbat din Republica Moldova, o carte de identitate cu insemnele autoritatilor din Romania, ce s-a dovedit a fi falsa, informeaza, joi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Polițiștii Serviciului Rutier și Poliției orașului Balcești au acționat in orașul Balcești și in comunele arondate și in municipiul Ramnicu Valcea, pe Drumul Național 64 pentru conștientizarea participanților la trafic cu privire la necesitatea respectarii normelor rutiere, dar și pentru prevenirea…

- Un dosar penal pentru neglijența in serviciu a fost intocmit de catre polițiștii doljeni, in cazul barbatului in varsta de 78 de ani, din Cioroiași, declarat mort din greșeala. Potrivit IPJ Dolj, inițial a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, reprezentanții unitații spitalicești anunțand…