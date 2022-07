Giurgiu: peste 5.000 de hectare de culturi agricole, afectate de secetă Culturi de porumb, floarea soarelui, porumb sau orz sunt grav afectate de seceta in județul Giurgiu. Potrivit centralizarii datelor oficiale, pana la data de 21 iulie erau raportate 5.112 hectare de culturi agricole afectate. ”Potrivit centralizatoarelor intocmite pe baza rapoartelor operative al inștiințarilor depuse pana la data de 21.07.2022 de catre utilizatorii de terenuri cu destinatie agricola inscrisi in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura Giurgiu, privind pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului seceta pedologica, culturile afectate sunt urmatoarele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca in județul Satu Mare s-a instalat fenomenul de seceta pedologica extrema pe intreg teritoriul, prefectul județului a transmis catre toate unitațile administrativ-teritoriale o circulara privind modul in care se va gestiona activitatea de evaluare a pagubelor agricole. Din cadrul comisiilor…

- Aproape 18.000 de hectare de culturi agricole sunt afectate de seceta in judetul Iasi și deocamdata sunt facute raportari din o treime din comunele judetului, transmite News.ro Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, a declarat luni ca activitatea de inventariere a culturilor afectate de seceta continua,…

- Circa 300 de hectare de teren agricol, situate intre comuna Greci si orasul Macin, au fost afectate de lacuste, iar autoritatile din Tulcea au decis initierea procedurii de combatere a daunatorilor. Potrivit prefectului judetului, Dan Alexandru Munteanu, decizia a fost luata joi dimineata de membrii…

- Nu era destul ca avem seceta, acum, au venit și lacustele. Circa 300 de hectare de teren agricol, situate intre comuna Greci si orasul Macin, in județul Tulcea, au fost afectate de lacuste, iar autoritatile locale au decis initierea procedurii de combatere a daunatorilor. Decizia a fost luata joi dimineata…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…

- Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanța de Urgența ce modifica si completeaza Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate…

- Din cele 20 de oi surprinse sub daramaturile podului prabușit de peste raul Siret, care face legatura intre localitațile Luțca și Sagna, doar cinci au supraviețuit, daca o punem la socoteala și pe ultima, care a ieșit singura chiar duminica dimineața de sub pod dupa trei zile. Cat despre autoritațile…

- Un camion in care se aflau peste 400 de oi s-a rasturnat intr-o curba din localitatea Maneciu, județul Prahova, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. Camionul cu ovine s-a rasturnat intr-o curba din Maneciu, județul Prahova. In TIR erau 436 de mioare. Dintre acestea, 100…