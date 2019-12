Giurgiu: Percheziţii domiciliare în Ghimpaţi, în urma unor ameninţări pe facebook Politistii efectueaza luni seara sase perchezitii domiciliare in Ghimpati, intr-un caz privind doua familii din localitate care se ameninta de cateva zile, reciproc, pe facebook, politia autosesizandu-se, a declarat purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu.



'Sambata, 30 noiembrie, mai multi tineri din localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, se filmau in timp ce se amenintau reciproc si puneau filmuletele pe facebook. Chiar unul dintre tineri, in varsta de 29 de ani, s-a filmat in timp ce a intrat cu o dubita in sensul giratoriu de la Ghimpati, un sens giratoriu format… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

