Giurgiu: acțiune în forță a Poliției, pentru reținerea a trei bărbați acuzați de șantaj Doi tineri din Giurgiu au fost șantajați și amenițați pe strazile orașului. Faptașii au fost reținuți in urma unui flagrant delict. In urma cu o saptamana, polițiștii giurgiuveni erau sesizați in mod direct de catre doi tineri, de 18 și 23 de ani, ambii din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca, la data de 2 mai a.c., ora 21.30, au fost deposedați de bijuterii prin amenințari de catre mai multe persoane, respectiv șantajați cu privire la plata a 1.000 de euro, in vederea restituirii actelor de inmatriculare ale autoturismului, cauzand un prejudiciu de 3.000 de euro. Imediat, au demarat cercetprile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

