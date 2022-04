GIP: Băsescu – Petrov nu mai primește indemnizație de fost președinte și nu mai are consilier plătit de stat Administrația Prezidențiala i-a retras lui Basescu indemnizația lunara (de 75% din cea pe care o primește Președintele in funcție). De asemenea, a fost intrerupt contractul de munca al consilierului lui Basescu care era platit de Administrația Prezidențiala, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). Deciziile vin in urma sentinței definitive din data de 23 martie 2022 […] The post GIP: Basescu – Petrov nu mai primește indemnizație de fost președinte și nu mai are consilier platit de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

