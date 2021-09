Basescu era instruit de Securitate sa-și urmareasca colegii. Toate documentele Securitații contrazic scuza lui Basescu ca informațiile i-au fost „smulse” de ofițerii de Securitate, arata Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel București a constatat calitatea lui Traian Basescu de colaborator al Securitații. Judecatorul a stabilit ca Traian […] The post GIP: Basescu a turnat la Securitate de bunavoie și nesilit de nimeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .