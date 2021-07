Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu unul dintre cele mai indragite cupluri, Mario Fresh și Alexia Eram. Cei doi se aflau intr-un restaurant, moment in care fiica Andreei Esca a renunțat la inelul de logodna de fața cu iubitul ei.

- Catalin Scarlatescu a luat o pauza de la agitația Capitalei și a plecat direct intr-o vacanța pe taramurile elene, astfel ca juratul Chefi la cuțite i-a bucurat pe fani cu imagini spectaculoase din excursia in Grecia. Ei bine, pe langa experiența placuta pe care o traiește in acest moment in vacanța…

- Celebrul om de afaceri Joshua Castellano, patron al mai multor cluburi de fițe din București, a facut o ințelegere cu unul dintre cei mai cautați romani. Mai mult, milionarul de origine italiana a și incasat de la acesta o suma importanta de bani.

- „Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, fostul și actualul ministru al Sanatații, au fost surprinși, vineri seara, la o discuție pe terasa unui restaurant din Capitala‟. Se pare ca fotografiile au fost transmise pe adresa redacției GANDUL.RO de un cititor, cu mențiunea ca cei doi au fost fotografiați, vineri,…

- „Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, fostul și actualul ministru al Sanatații, au fost surprinși, vineri seara, la o discuție pe terasa unui restaurant din Capitala‟. Se pare ca fotografiile au fost transmise pe adresa redacției GANDUL.RO de un cititor, cu mențiunea ca cei doi au fost fotografiați, vineri,…

- Horoscop 24 mai 2021. Sagetatorii s-au simțit izolați in ultima vreme de cei apropiați. Lucruri bune se anunța pentru ei, mai ales ca vor avea parte de o vizita neașteptata. Dupa ce au trecut prin momente de cumpana in cuplu, in cele din urma simt ca pot merge mai departe. Horoscop 24 mai 2021.…

- Primarul Vergil Chitac se intalneste miercuri cu reprezentantii agentilor economici din statiunea Mamaia Acestia sustin ca sunt supusi unor presiuni de catre Horia Constantinescu, director adjunct al Directiei Servicii Publice din cadrul primariei Constanta Afaceristii reuniti spun ca le este blocata…

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) a fost invins in sferturi la Madrid, dar infrangerea cu Alexander Zverev nu l-a impiedicat sa faca un gest remarcabil. Imediat dupa meci, Nadal, recunoscut pentru acțiunile sale caritabile și „priza” pe care o are la public, a avut parte de o intalnire speciala. Rafa…