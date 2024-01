Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (131) Bun gasit, dragul meu! Ce stranie noapte! Ce ninsoare ciudata! Aripile de inger au uitat sa cada. Cerul varsa fulgi de nea care-și uita intalnirea, jos, pe pamant. Cand ninge, ei pleaca impreuna, și tot impreuna se regasesc. Acum pornesc separat, și tot mai tare se distanțeaza. Fug unul de celalalt, ca intr-o desparțire voita. Iși spun adio. Chiar daca odata s-au oglindit in aceeași poveste de iarna, astazi, nu se mai recunosc, nu se mai cauta, nu-și mai doresc intalnirea. Personaje ale unui basm trist imi par. Și eu, trist spectator al valsului lor de final. I-aș aduna in palma, dar n-aș schimba… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori de duminica, dragul meu! Dupa o noapte de insomnie vin. Dimineața se isca greu, in felii inegale de ceața. Clopotele anunța sarbatoarea Sfantului Ioan, dupa cea de dinainte a Bobotezei, cand s-a cantat „In Iordan botezandu-Te Tu, Doamne”. Iordache fiindu-ți al doilea prenume, te considerai…

- Dragul meu, buna noapte! De cand nu te-am mai cautat, nu știu. Șirul a tot și toate se intrerupe uneori. Uit și pașii prea multelor obișnuințe, și mai ales pașii catre mine insami. De tine nu uit insa. Cu religiozitate vin catre departarea-ți. Sub imperiul nopții iți scriu adesea. Gandindu-ma acum,…

- Buni zori de decembrie, dragul meu! Timizi in lumina, zorii aceștia nu-mi par nebuni, așa cum tentata am fost sa-i numesc pe mulți alții care au dat startul zilelor mele. Iata, mult iubita mea luna, și mult prea nemiloasa de la o vreme incoace, decembrie, a pornit la drum. Cum s-o intampin, nu știu!…

- Dragul meu, in dimineața aceasta tacuta, buni zori, iți zic! E o zi de iarna, și chiar de decembrie mai are un pas de facut pana la sosire, vremea de afara ma trimite cu gandul la prima noastra duminica. Atunci, o splendida zapada invelea pamantul. Astazi, primii fulgi de nea contureaza armonios copacii,…

- Buna noapte! sau Buni zori!, dragul meu! Nu știu cum e mai potrivit sa te salut. E trecut bine de miezul nopții. E foarte aproape de zori, pe care nu-i intrevad luminoși. La granița fina dintre cei doi poli iți scriu. Sfarșit și inceput. Noaptea se incheie, ziua se naște. Ca de altfel totul. Tot ce…

- Buni zori, dragul meu! Dupa puținul somn, te caut. Din comuna Bulbucata, județul Giurgiu iți scriu. Aici, la doi pași de unde ma gasesc, in anii `80 Nichita și iubita lui Dora inaugurau o casa veche, cumparata de actrița și poeta Ioana Craciunescu, casa care-i aparține și astazi celei din urma. Copacul…

- Dragul meu, buna seara! „I look to you”, canta Whitney Houston, iar versurile, vocea ei, muzica, totul rimeaza cu starea in care ma gasesc. Ma uit la tine, da! „Ma uit la tine/ Ma uit la tine/ Dupa ce toata puterea mea s-a dus/ Privindu-te, pot fi puternica/Ma uit la tine/Ma uit la tine/Și cand melodiile…

- Buni zori, dragul meu! Respir aerul proaspat al acestei dimineți, privind cerul nehotarat. Pare ca nu știe ce vrea. Sa lumineze sau sa mai intarzie in semiintuneric. Și eu sunt ca el. Nu știu daca sa ma bucur de inceputul acestei zile, ori sa raman captiva neliniștilor mele permanente? E duminica! Se…