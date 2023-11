Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (125) Buna noapte! sau Buni zori!, dragul meu! Nu știu cum e mai potrivit sa te salut. E trecut bine de miezul nopții. E foarte aproape de zori, pe care nu-i intrevad luminoși. La granița fina dintre cei doi poli iți scriu. Sfarșit și inceput. Noaptea se incheie, ziua se naște. Ca de altfel totul. Tot ce incepe se sfarșește, tot ce se sfarșește iși are un nou inceput. Noaptea asta nu mi-a fost prietenoasa, ca atatea altele. Poate vremea e de vina. Vantul de gheața, ca vantul singuratații, bate. Cu nonșalanța imbrațișeaza ce-i apare in cale. Pomi, case, frunze, florile toamnei uitate inflorite in pervazul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

