Giorgiana Radu-Avramescu: Nimic nu recunosc nimic, odaia mi-e straina, albul ingalbenit, de veacurile singuratații poarta semnatura unor inimi frante pereți vechi, scrijeliți cu sangele varsat in numele dragostei, stau sa cada taceri adanci și-un vals necunoscut, pe care, candva, miri fericiți dansau, nu lasa cantecul primaverii sa patrunda in casa iubirile vechi nu-și mai recunosc trecutul, iubirile noi, inchipuiri sunt doar nimic pare ca n-a fost, nimic nu pare ca e in afara vidului unei odai, pe care vidul ce sunt nu-l poate umple Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- carți ce poarta semnaturi cunoscute și necunoscute, versuri ce-au știut inalțarea și uitarea deopotriva, in dezordine stau pe un vechi birou o odaie cladita candva, demult, din lut și din sange patru pereți, martori tacuți ai rasului și ai plansului, ai dragostei și morții insași un vechi castel, trist…