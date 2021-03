Stiri pe aceeasi tema

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…

- Trupa Voltaj sarbatorește dragostea și speranța prin lansarea videoclipului „Doar pentru ea”. Un single despre care Calin Goia vobește cu mult drag. Compus de catre Voltaj, single-ul este o declarație de iubire sincera „doar pentru ea”. Cand iubirea iși face apariția, totul se transforma și fiecare…

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, Back home. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…

- Piesa „Noi”, semnata de Alina Eremia, urca in topul Mediaforest și ocupa primul loc intre cele mai ascultate piese de la radio din ultima perioada. Și in mediul digital, melodia are rezultate bune și e apreciata. Cum de s-a intamplat acest lucru? 273.000 de accesari pe Spotify, aproape 5 milioane de…

- Dragoș Moldovan, artistul timișorean care anul trecut a caștigat cea de-a noua ediție a emisiunii concurs Vocea Romaniei, a lansat un nou single care poarta numele de „Am sa iți spun din nou”. Timișoreanul care și-a descoperit pasiunea pentru muzica la varsta de șapte ani cand și-a cumparat prima chitara…

- Așteptarea a luat sfarșit! DJ Project și Roxen lanseaza Parte din tine, o piesa cu un aer romantic și un beat electronic, care vorbește despre sentimentele regasirii și iubire. Piesa a fost compusa și produsa de Gino Manzotti și Andy Platon. “Roxen este o artista foarte talentata, cu o voce speciala,…

- 2020 a fost anul in care ne-a lipsit tuturor cate ceva, mai ales in perioada verii. Tocmai de aceea, August Day vrea sa aduca mai repede zilele calduroase de vara printre noi, chiar in toiul iernii. Cu vibe-uri calde, care ne vor trimite cu gandul direct pe o plaja insorita, piesa BTCHS e perfecta pentru…

- Actorii Teatrului National ‘Vasile Alecsandri’ din Iasi transpun pe scena piesa ‘Libertate la Bremen’, de Rainer Werner Fassbinder, piesa, al carui text este inspirat din evenimente reale petrecute in Germania secolului XIX, urmand sa aiba premiera vineri seara, la Teatrul Cub. ‘Este un spectacol care…