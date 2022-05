Gino Iorgulescu a fost reales in unanimitate, in funcția de președinte al LPF (Liga Profesionista de Fotbal). Este ultimul mandat pentru fostul fotbalist care se afla in fruntea ligii din 2013. Gino Iorgulescu se numara printre persoanele cu cel mai mare salariu din Romania cu circa 15.000 de euro lunar. Manager și in alte afaceri, Iorgulescu, in varsta de 66 de ani, are o avere evaluata la circa 7 milioane de euro, facuta din mai multe domenii: fotbal, imobiliare, construcții și HoReCa. Afaceristul deține un cunoscut lanț de restaurante. Fostul jucator al Sportului Studențesc și second al echipei…