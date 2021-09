Stiri pe aceeasi tema

- Caravana mobila BLOOD NETWORK poposește la Cluj-Napoca sambata, 4 septembrie, și duminica, 5 septembrie. Caravana se va afla pe pe strada Eroilor, la Monumentul Memorandiștilor, intre orele 08.00-14.00. Datorita numarului mare de donatorii din celelalte orașe, organizatorii anunța ca la caravana…

- Caravana „Blood Network” by UNTOLD ajunge la Iulius Mall Iași: donatorii vor primi bilete gratuite la festival Unsprezece mari orașe ale Romaniei au intrat in campania „Blood Network”, iar in acest weekend caravana ajunge la Iași. Caravana de donare de sange ajunge la Iulius Mall Iași, unde ii așteapta…

- Peste 120 de laicere traditionale vechi au fost expuse in cadrul unui festival al covorului organizat in satul Gaidar din raionul Ceadir-Lunga. Localnicii spun ca sunt mandri ca pastreaza tradițiile transmise din strabuni.

- Micuța Josephine este extrem de iubita de parinții ei, Smiley și Gina Pistol. Fiica lor a devenit o mica vedeta pe rețelele de socializare, iar Gina Pistol ii ține la curent pe fani cu ”meseria” de mamica, dar și cu ce se mai intampla in viața micuței. Partenera de viața a lui Smiley a postat o fotografie…

- Duminica, 21 iunie, Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița , pe micuța Josephine. Evenimentul s-a desfașurat in secret, iar cei doi au publicat imagini și mesaje, la o zi de la petrecere. Astazi, Gina Pistol a publicat primele imagini in care apar nașii fetiței sale. Este vorba despre buna ei prietena…

- Micuța fetița a celebrului cuplu format din Smiley și Gina Pistol a fost creștinata, duminica, 20 iunie. Micuța Josephine a fost dusa la biserica spre a fi botezata. Mama copilei a spus ca evenimentul nu va implica un numar mare de persoana, fiindca important este scopul creștinesc, nu petrecerea in…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat, vineri, la Zalau, ca organizarea Untold in acest an ”reprezinta victoria asupra pandemiei, victoria simbolica a noii normalitati asupra pandemiei”. Primarul a rpecizat ca evenimentul va fi un succes, insa a mentionat ca drumul sigur spre festival,…

- Gina Pistol a rupt tacerea și a dezvaluit, in sfarșit, cine vor fi nașii micuței Josephine, dupa ce au existat numeroase speculații... The post Nașii fetiței lui Smiley sunt din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .