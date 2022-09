Stiri pe aceeasi tema

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza de proporții uriașe in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 26 septembrie 2022. Gina Pistol a revenit in platoul show-ului culinar, dupa o perioada in care nu a mai aparut pe micile ecrane ale publicului. Hai sa vezi ce s-a intamplat…

- Silviu Gheorghe Trufaș, concurent la „Chefi la cuțite”, i-a șocat pe cei trei jurați cand le-a dezvaluit ca el gatește cu produse expirate. Gina Pistol a revenit in show-ul culinar de la Antena 1. Ediția „Chefi la cuțite” care se difuzeaza in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, o readuce pe Gina…

- Ce se intampla cu Irina Fodor dupa ce a fost inlocuita? Inceputul noului sezon la „Chefi la Cuțite” i-a avut ca protagoniști, așa cum era de așteptat, pe cei trei Chefi. Pe lang cei trei, Irina Fodor a fost cea care a dat statul sezonului 10 la Antena 1. Dar, incepand din ediția difuzata in […] The…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Noul sezon al competiției gastronomice de la Antena 1 abunda in surprize și noutați, iar invitații speciali, care se prezinta in fața Chefilor cu preparate gatite chiar de ei, nu lipsesc din rețeta show-ului. Astfel, de-a lungul audițiilor pe nevazute din sezonul 10 Chefi la cuțite, telespectatorii…

- „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10. Irina Fodor prezinta primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci cand Gina Pistol…

- Gina Pistol și-a luat fanii prin surprindere astazi, atunci dupa ce a publicat o imagine pe rețelele de socializare. Vedeta s-a plans urmaritorilor ei ca nu se simte deloc bine și trece printr-o perioada dificila. Mai mult de atat, ea marturisește ca deja a inceput un tratament.