Stiri pe aceeasi tema

- Captura istorica de heroina, in Romania. Peste 1.400 de kilograme au fost descoperite in portul Constanta. Aproape o tona și jumatate de heroina, cu o valoare de piata de peste 45 de milioane de euro, a fost descoperita de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu…

- Tragerea la sorți a semifinalelor EHF European League, intrecere al carui turneu final va avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, a avut loc azi la Viena. Semifinalele se vor juca sambata, 8 mai, iar finala o zi mai tarziu, intre echipele ce vor caștiga jocurile din semifinale. Potrivit…

- A fost actualizata noua lista state cu risc epidemiologic ridicat – 02.04.2021 pentru care se impune carantina la sosirea in Romania. Potrivit Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe lista se regasesc tari ca Bulgaria, Italia, Franta, Ungaria, Cehia, Austria, Belgia, Olanda, Turcia, Republica…

- Premierii Ungariei si Poloniei se vor intalni joi cu liderul partidului de dreapta italian Liga in perspectiva formarii unei noi aliante politice europene. Discutiile dintre premierul ungar Viktor Orban, omologul sau polonez Mateusz Morawiecki si liderul Ligii, Matteo Salvini, vor avea loc la Budapesta…

- Cornelia Catanga a murit, in aceasta dimineața, la Spitalul Universitar din București! Potrivit primelor informații, artista se afla internata cu Covid. Anunțul a fost facut de o prietena, pe Facebook.“Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus…

- Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus a imparțit Europa in țari care sunt de acord cu implementarea unor certificate care ne-ar putea permite sa calatorim fara restricții și in țari care sunt contra. Romania se opune. In tot acest timp, Asociația Internaționala de Transport Aerian ( IATA ) solicita…

- • Gloria Buzau – Rapid București 25-24 (12-10) Pentru suporterii cu inima mai slaba, meciurile Gloriei au devenit adevarate pericole! Dupa thriller-ul de saptamana trecuta, de la Sf. Gheorghe, cu HC Zalau, handbalistele buzoience nu și-au scutit fanii de emoții puternice nici in partida disputata aseara,…

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a cedat la mare lupta, la Gliwice, in fata puternicei selectionate a Poloniei, scor 81-88 (26-34, 21-16, 16-25, 18-13), intr-un meci care a incheiat conturile Grupei A din cadrul FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers, informeaza Federatia Romana de Baschet. In…