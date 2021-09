Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au aprobat, astazi, cu 56 de voturi, un proiect de modificare a Constituției, in prima lectura. Proiectul se refera la termenul inițial de numire a judecatorilor și selectarea judecatorilor Curții Supreme de Justiție și, totodata, concretizeaza rolul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)…

- Doar 49 de deputați au prezentat la secretariatului Parlamentului copia certificatelor de vaccinare. Este vorba despre 41 deputați PAS și 8 deputați BCS. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut parlamentarilor, care s-au vaccinat, sa prezinte acest certificat pentru a cunoaște cați dintre ei…

- Igor Grosu a comentat solicitarea Procuraturii de implicarea Parlamentului și Guvernului in elaborarea unei strategii complexe de recuperare a banilor fraudați, ca „paseaza prin aberațiile acestea toata responsabilitatea”. „Dupa doi ani de zile de efort și bravada… ei vin și spun dupa doua rapoartea…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat cetatenii cu ocazia Zilei Limbii Romane si a depus flori la busturile scriitorilor romani de pe Aleea Clasicilor din Chisinau. Acesta a venit insotit de vicepresedintele Parlamentului, Mihai Popsoi, si de colegii din Partidul Actiune si Solidaritate,…

- Parlamentul Republicii Moldova se va convoca in sesiunea ordinara de toamna, incepand cu 1 septembrie 2021. Dispoziția cu privire la convocarea Legislativului in sesiunea ordinara a fost semnata de Președintele Parlamentului, Igor Grosu.

- Parlamentul Republicii Moldova se va convoca in sesiunea ordinara de toamna, incepind cu 1 septembrie 2021. Dispoziția cu privire la convocarea Legislativului in sesiunea ordinara a fost semnata de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, transmite Noi.md. Deputații se vor intruni in prima ședința plenara,…

- Parlamentul Republicii Moldova și-a incheiat prima sesiune din acest an, insa deputații nu vor merge in vacanța. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat in cadrul ședinței de ieri a Legislativului ca in august vor avea loc patru ședințe extraordinare

- Cei doi vicepreședinți ai Legislativului sunt Mihail Popșoi de la PAS și Vlad Batrancea, BECS.Ambii dețin aceasta funcție și in Parlamentul de legislatura XI-a.Igor Grosu i-a felicitat pe ambii și a mentionat ca spera ca impreuna sa faca procesul legislativ mai bun.