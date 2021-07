Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii romani sunt gata de start la Campionatul Mondial de cadeți din Ungaria! O noua provocare ii așteapta pe cadeții care vor lupta, incepand de luni, 19 iulie, la Mondialul de la Budapesta! Lotul de lupte libere al Romaniei este format din șase sportivi:Valentin Balika (45 kg)Benjamin Bojte (55…

- Sportivul roman Iosif Alexandru Ionescu a cucerit medalia de bronz in limitele categoriei 65 kg, la lupte greco-romane, sambata, la Campionatele Europene pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe belarusul Zahar Ianevici. Vineri, Ionescu l-a invins…

- Cei trei sportivi romani care au evoluat luni la lupte libere in cadrul Campionatelor Europene de pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria) si-au asigurat prezenta in recalificari. La cat. 55 kg, Benjamin Zalan Boejthe a trecut in optimi de francezul Abdou Rahman Itaev, dar…

- Sportivul roman Vladut Simionescu a fost invins in turul al doilea al categoriei +100 kg, sambata, la Campionatele Mondiale de judo de la Budapesta, de ucraineanul Iakov Hamo. Simionescu intrase direct in turul secund, scrie Agerpres.ro. Romania a participat cu opt judoka la Mondiale,…

- Sportivul roman Adrian Sulca s-a oprit in optimile de finala ale cat. 73 kg, marti, la Campionatele Mondiale de judo de la Budapesta. Sulca a fost invins in optimi de suedezul Tommy Macias, care ulterior s-a calificat in finala, potrivit agerpres.ro. Adrian Sulca a trecut in primul…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…

- Sportivul roman Krisztian Biro va evolua in recalificarile cat. 74 kg, la lupte libere, in cadrul Campionatelor Europene Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord), conform agerpres. Biro a trecut in preliminarii de ucraineanul Andrei Nuhumanov, in optimi s-a impus in fata lui Serhan Sakirov (Macedonia…

- Sportivul roman Constantin Popovici s-a clasat pe locul 8 in finala probei de sarituri de la platforma (10 metri), duminica, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Popovici, care a fost al cincilea in calificari (432,900 puncte), a fost primit in finala 426,30 puncte.…