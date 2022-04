Gigi Hadid își lansează propria linie de modă Supermodelul Gigi Hadid este gata sa-și lanseze propria fashion line, un proiect care ii va valorifica experiența din industria modei. „Sa lucrez la linia mea vestimentara a fost incredibil, pentru ca este un cadru diferit, in care am ocazia sa ma implic in construirea unei echipe”, a declarat manechinul, intr-un interviu pentru Vogue. Gigi Hadid […] The post Gigi Hadid iși lanseaza propria linie de moda first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

