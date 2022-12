Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, de cand Austria și-a exprimat dreptul de veto impotriva Romaniei pentru aderarea la spațiul Schengen și romanii și-a exprimat dorința de a-și face dreptate și de a trimite austriecii afara din țara și in același timp de a nu le mai vizita țara. Romania pierde lunar sute de milioane de…

- Omul de afaceri Gigi Becali spune ca Romania trebuie sa riposteze dur dupa umilința la care a fost supusa de Austria in procesul aderarii la Schengen. Becali e convins insa ca tonul trebuie sa fie dat de sus, de la nivelul președintelui Klaus Iohannis! Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania și Bulgaria au ratat intrarea in spațiul Schengen, dupa ce Austria și Olanda au votat impotriva la Consiliul JAI de joi. Veto-ul Vienei a infuriat clasa politica de la București, iar romanii au trecut la amenințari ca boicoteaza firmele austriece. De alfel, mulți dintre ei și-au retras banii…

- Reacții pe banda rulanta dupa ce Romania nu a intrat in Spațiul Schengen. Dupa ce un numar semnificativ de romani au decis sa nu mai alimenteze de la benzinariile austriece și sa iși retraga banii de la Raiffeisen sau de la BCR, acum, Diana Șoșoaca a transmis și ea un mesaj dur. Mai exact, senatoarea…

- Patronul FCSB, Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Austria a „interzis” aderarea Romaniei la Schenghen: ”Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria. Daca e sa ajung undeva, eu o ocolesc.” „Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria.…

- Ratarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen este cireașa de pe totul politicii romanești, adica este o consecința directa a mediocritații și amatorismului clasei politice romanești. Dar, din pacate, principalii artizani ai acestui eșec diplomatic nu vor raspunde pentru eșuarea intrarii in Schengen.…

- Antreprenorii s-au suparat ca Romania nu a fost primita in Spațiul Schengen, Austria fiind țara care s-a opus cu vehemența. Așa ca, au inceput sa plateasca cu aceeași moneda firmelor austriece care au afaceri in Romania. Primul dintre antreprenorii aradeni care au facut public acest lucru este cunoscutul…

- Anumiți angajați din Romania ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Este vorba despre personalul cu atribuții in proiecte finanțate din fonduri europene atrase de statul roman sau care trebuie puse in aplicare, printre care se numara și cele cuprinse in Programul Național de Redresare și Reziliența…