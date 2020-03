Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali s-a implicat in luptaimpotriva coronavirusului. De la acțiuni umanitare, finanțatorulFCSB s-a implicat și in acțiuni medicale. Becali a anunțat ca acumparat teste pentru COVID-19 care se vor face la clinica pe care odeține.Gigi Becali a anunțat ca a cumparatpentru inceput 2.000 de teste…

- Tarom suspenda toate zborurile interne și pe cele spre Franța și Germania, pentru 14 zile Compania de stat Tarom anunța ca suspenda toate cursele interne, incepand de miercuri, precum și zborurile catre și dinspre Franța și Germania, ca urmare interdicției impuse de autoritați. Potrivit unui anunț…

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” in lupta cu Covid-19."Tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare…

- Uniunea Naționala Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) considera ca daca masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile se va aplica si soferilor profesionisti, de saptamana urmatoare nu o sa mai avem cu cine sa facem transport rutier in Romania. UNTRR) solicita Guvernului excluderea…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, de la ora 18.00, o videoconferința cu șefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va face declaratii, la finalul discutiei.Luni, si…

- I-am intrecut pe “instalatorii polonezi”. CE: Romania are cei mai mulți angajați care lucreaza intr-un alt stat membru UE Romania ramane statul membru al UE care trimite in blocul comunitar cele mai multe persoane active, conform raportului anual al mobilitatii fortei de munca in cadrul…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat pe locul al treilea Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta. In play-off , tricolorii se vor duel cu Grecia. Romanii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa ce fusesera invinsi de Olanda (8-9)…