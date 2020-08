Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare in Pitești: o adolescenta de 14 ani a fost batjocorita și lovita de o alta minora pe motiv ca i-ar fi deranjat prietenii. Incidentul ar fi avut loc in luna iulie dar filmulețul abia acum a fost facut public. Polițiștii s-au autosesizat și au intocmit dosar penal pentru infracțiuni…

- Theodor Paleologu, candidat din partea Partidului Miscarea Populara (PMP), a ramas mut de uimire și dispreț, dupa ce a vizualizat filmulețul in care in care Antonella Lerca, candidat independent la Consiliul Local al Sectorului 2, scuipa pe un afiș mai vechi cu acesta. Mesajul postat de Theodor Paleologu…

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!

- Mirel Radoi este, pe langa un sportiv desavarșit, și un soț grijuliu. Imagini care stau la baza acestui fapt au fost surprinse chiar de Paparazzi Spynes.ro, care ne arata cu cata sarguința ii spala selecționerul mașina soției.

- Delia și soțul ei, Razvan Munteanu, s-au bucurat de relaxarea restricțiilor impuse in contextul epidemiei de Covid-19 și au luat parte la un „chef de chef”. Desigur, petrecerea a fost privata! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi in ipostaze de senzație atat singuri, cat și in compania altor…

- Tensiunile de pe strazile din Statele Unite, de la protestele aparute dupa moartea lui George Floyd, par sa nu se mai domoleasca. De aceasta data o serie de imagini șocante, surprinse in Salt Lake City, s-au raspandit pe Internet. Un barbat este vazut cum scoate un arc cu sageți și amenința oamenii…

- Cristina este mandria milionarului din Pipera, dar mai exista momente in care acțiunile sale ar putea fi mai calculate. Acesta este și cazul de sambata, cand tanara a fost la dentist. Gestul facut la ieșirea din unitatea medicala l-a pus serios pe ganduri pe omul de afaceri. Imbracata lejer, așa cum…