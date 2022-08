Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani) a reacționat dupa ce conducerea echipei Rapid s-ar fi interesat de Florinel Coman (24 de ani) și de Darius Olaru (24 de ani), ambii de la FCSB. Omul de afaceri a declarat ca gruparea de langa Podul Grant nu poate cumpara niciun jucator de la el și a folosit un limbaj urat. ”Cu…

- Instanta de la Sectia a IV-a Civila a Tribunalului Bucuresti a decis ca U Craiova 1948 nu mai are voie sa foloseasca leul ca marca a clubului patronat de Adrian Mititelu. Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, este de parere ca echipa patronata de Adrian Mititelu este „adevarata Universitatea Craiova”.…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca vrea sa mai aduca jucatori, insa numai ca o condiție. „Tata, la ora asta vreau un atacant de 27, 28 de ani, cu experiența. Eu i-am luat pe Miculescu și Radaslavescu ca sa iau bani pe ei. Daca ne calificam, mai iau repede unu sau doi atacanți, dar…

- FCSB a caștigat meciul disputat, miercuri seara, scor 1-0, in deplasare, cu echipa slovaca Dunajska Streda, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a declarat ca Gigi Becali a facut o strategie foarte buna. „Au jucat bine și Becali,…

- Noul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica, a declarat, dupa calificarea in turul trei preliminar al Conference League, ca are nevoie de intariri pentru meciurile care urmeaza. ”Intr-adevar, am imbatranit cinci ani in seara aceasta, dar important e ca ne-am calificat. Intotdeauna am emoții, dar sunt pozitive…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca noul antrenor al vicecampioanei este Nicolae Dica. Fostul mijlocaș se va afla la al doilea mandat ca technician la FCSB. Precedentul mandat a avut loc in perioada 2017-2018. “Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul.…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…