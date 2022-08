Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a declarat, joi seara, dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, din prima mansa a play-off-ului Conference League, ca FCSB. Capitanunul roș-albaștrilor a mai spus ca celor de la FCSB le este greu impotriva adversarilor care practica un fotbal “total defensiv”. “Noi am…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, ca este ghinionist deoarece adversarii au marcat la singurele ocazii avute. „Ma așteptam sa nu spuna treaba asta David Miculescu (n.r. – despre…

- Managerul general al echipei FCSB, MM Stoica (57 de ani) a postat un mesaj prin care a anunțat ca toate biletele puse in vanzare in mediul online pentru meciul cu Viking s-au epuizat in timp record. Oficialul i-a ironizat pe cei care susțin ca FCSB nu este Steaua. ”Daca mai e cineva care nu accepta…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), s-a aratat impresionat de rapiditatea cu care s-au vandut biletele online pentru meciul programat in aceasta seara cu Viking, de pe Arena Naționala. Omul de afaceri a spus ca va mai aduce cel puțin doi jucatori pana la finalul perioadei de mercato.…

- FCSB a caștigat meciul disputat, miercuri seara, scor 1-0, in deplasare, cu echipa slovaca Dunajska Streda, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a declarat ca Gigi Becali a facut o strategie foarte buna. „Au jucat bine și Becali,…

- Revenit cu un succes spectaculos pe banca FCSB, Nicolae Dica pare sa fi resuscitat echipa lui Gigi Becali, patronul care a fost foarte mulțumit de rezultatul cu Saburtalo, 4-2 pe Național Arena. FCSB o va intalni in turul 3 preliminar din Conference League pe DAC Dunajska Streda, locul 4 in ultimul…

- La finalul infrangerii cu Saburtalo, scor 0-1, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat din nou ca vrea sa iasa din fotbal. Hemut Duckadam este insa de parere ca finanțatorul roș-albaștrilor nu va ceda echipa niciodata. Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League. "Eu ies din fotbal, dureaza doi-trei ani pana lichidez. Noi nu avem valoare. Nici nu stiu cum au jucat. Daca Coman, pe care am dat trei milioane…