Stiri pe aceeasi tema

- Petre Grigoraș (57 de ani), in prezent antrenorul echipei Axiopolis Cernavoda, in Liga 4, spune ca ar refuza o eventuala oferta venita dinspre vicecampioana Romaniei. „Nu m-aș duce la FCSB nici pentru zece mii de euro pe luna! Intr-adevar sunt niște probleme acolo, nu intamplator sunt rezultatele care…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, i-a facut praf pe jucatorii folosiți cu Silkeborg, dupa infrangerea suferita in meciul de joi seara. Omul de afaceri s-a aratat surprins de calitatea slaba a jucatorilor folosiți in Danemarca. ”Normal ca ma deranjeaza ceea ce s-a intamplat. Nici eu nu ma asteptam la…

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk…

- Echipa FCSB a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 5-0, de formatia daneza Silkeborg, intr-un meci contand pentru grupa B din Conference League. FCSB a prezentat o echipa cu multe rezerve, iar danezii s-au impus controland meciul de la un cap la altul. Klynge a deschis scorul in minutul…

- FCSB va evolua de la 19:45, in deplasare, cu echipa daneza Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League. Partida va fi transmisa in direct pe ProArena. Echipele de start la Silkeborg – FCSB: Silkeborg (4-3-3): Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Engel – Thordarson, Brink, Klynge – Jorgensen, Helenius…

- Gigi Becali (64 de ani) a reacționat dupa ce Laurențiu Reghecampf (47 de ani) și Anamaria Prodan (49 de ani) s-au luat la bataie in plina strada. Finanțatorul are o relație apropiata cu fostul antrenor al roș-albaștrilor. “Imi pare rau pentru el. Pai ce sa faci, tata?! Nu am vrut nici macar sa-mi dea…

- CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre numirea lui Nicolae Dica in funcția de antrenor principal la FCSB. Dumitru Dragomis este de parere ca Gigi Becali a facut o alegere buna pentru ca Nicolae Dica va performa in perioada urmatoare la vicecampioana Romaniei.…