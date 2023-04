Gigantul tehnologic rus Yandex a cumpărat participaţia Uber la compania lor mixtă de taxiuri, pentru 702,5 milioane de dolari ”Ca urmare a acordului, Yandex va deveni unicul proprietar al grupului, care include un serviciu de comanda de taxi, partajare auto si inchiriere de scutere”, a spus Yandex intr-un comunicat. In 2021, Uber si-a cedat participatia intr-o companie mixta cu Yandex in domeniul tehnologiei alimentare si a livrarilor. Companiile si-au unit fortele in Rusia in 2017, pentru a-si combina afacerile de transport partajat in Rusia si in tarile invecinate. Ca parte a acelei tranzactii de 1 miliard de dolari, Uber si-a redus participatia intr-o societate mixta separata de transport la 29%, Yandex luand o optiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

