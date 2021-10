Gigantul imobiliar chinez Evergrande a reluat activităţile la peste 10 proiecte, după ce a evitat intrarea în default săptămâna trecută Evergrande nu a dezvaluit cate dintre cele 1.300 de proiecte imobiliare pe care le desfasoara au fost nevoite sa opreasca activitatile. Compania a anuntat pe 31 august ca unele proiecte au fost suspendate din cauza intarzierilor survenite in platile catre furnizori si contractori si ca negociaza reluarea constructiilor. Duminica, Evergrande a afirmat intr-o postare pe contul sau de pe platforma Wechat ca unele dintre proiectele la care a reluat lucrarile au intrat in etapa de finisaje interioare, in timp ce pentru alte cladiri a fost finalizata constructia. Evergrande a adaugat ca eforturile sale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Giganul imobiliar chinez Evergrande a ratat miercuri un nou termen limita pentru plata unei dobanzi in valoare de 47,5 milioane de dolari la o obligațiune externa (bond). In urma cu o saptamana, compania a ratat un alt termen limita pentru plata unei dobanzi de 83,5 milioane, informeaza Reuters.

- Bursele asiatice sunt in scadere pe fondul ingrijorarilor crescute legate de intrarea in incapacitate de plata (default) a companiei Evergrande, un gigant chinez in domeniul imobiliarelor si a impactului pe care un posibil faliment l-ar avea asupra sistemului financiar chinez. Bursa de pe Wall Street…

- Evergrande se afla intr-o criza de lichiditati si incearca sa stranga fonduri pentru a-si plati creditorii si furnizorii. Grupul trebuie sa plateasca joi dobanzi pentru obligatiuni in valoare de 83,5 milioane de dolari. Compania a afirmat sambata pe platforma WeChat ca investitorii interesati sa schimbe…

- Grupul chinez Great Wall Motor a anuntat luni ca va lansa anul viitor un automobil electric compact si un SUV plug-in hibrid in Europa, pe fondul cresterii numarului de producatori auto din China care isi incearca norocul pe continent cu vehicule cu emisii scazute sau zero, transmite Reuters.…

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze împotriva COVID-19 pâna la sfârșitul anului, relateaza Business Insider.Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din…

- Gigantul brand din industria frumuseții, Chanel, depune eforturiconsiderabile pentru a-și proteja cel mai bine vandut produs, celebrul parfum No. 5. Casa de moda și beauty Chanel a anunțat ca a recurs la masuride protecție pentru celebrul parfum No. 5 intrucat campurile de flori sunt pe cale de dispariție,…

- Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare din lume, a anunțat ca va mari și mai mult prețurile, relateaza CNN.Gigantul alimentar a anunțat joi ca va raspunde la creșterea costurilor prin majorarea prețurilor în a doua jumatate a anului.„Inflația a fost practic…

- Marti, 27 iulie 2021, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cei ai Biroului de Ordine Publica din Baia Mare au reluat activitațile de informare a cetațenilor cu privire la fraudele informatice. Sunt sesizate tot mai multe fapte privind efectuarea de operațiuni…