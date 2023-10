Tot mai mulți investitori straini iși doresc sa iși deschida și sa iși extinda afacerile pe teritorului țarii noastre. O companie gigant care are magazine deschise in mai multe state din Europa, intra și pe piața din Romania. Este vorba despre retailerul polonez Wittchen, care va deschide primul magazin din țara noastra in centrul comercial ParkLake, din Capitala.