Anterior deciziei de restrangere a spatiilor de birouri ocupate, angajatii Oracle Romania, care este si unul dintre cei mai mari chiriasi pe piata de birouri, lucrau in Oregon Park, unde corporatia are inchiriat cel mai mare spatiu – 20.000 de metri patrati inchiriati din 2015 si inca 5.000 de metri patrati adaugati in 2018 – in Floreasca Park, unde avea o cladire intreaga de circa 20.000 de metri patrati inca din 2012, si in Sky Tower, unde ocupa noua etaje si o suprafata de 10.400 de metri patrati, contract reinnoit in 2016 si care urma sa expire in 2024. Toate cele trei sedii sunt invecinate…