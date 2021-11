Stiri pe aceeasi tema

- Industria construcțiilor se confrunta cu probleme din ce in ce mai acute, care se resimt și in magazinele de bricolaj. Oana Nechita, director executiv Brick Romania, ne-a acordat un interviu in care ne-a vorbit despre cum se adapteaza magazinele de bricolaj noului context. Romania Libera: Lanțul de…

- Potrivit Asociației Internaționale a Apei, consumul global de apa imbuteliata s-a ridicat, spun cifrele oficiale, la 108 miliarde de galoane, adica aproximativ 408 mld litri (1 galon = 3,78 litri N.red) in 2020, iar consumul pe cap de locuitor a fost de aproape 53 litri, cu cca 7 litri mai mult decat…

- Pietele ofertelor publice initiale din Europa si Statele Unite au fost afectate de anulari din cauza inflatiei si blocajelor din lanturile de aprovizionare care au amplificat volatilitatea tranzactiilor bursiere, in timp ce alte companii au amanat planurile. Volvo Cars, care informase anterior ca pretul…

- Tesla Model 3, cel mai accesibil model al producatorului american Tesla, a devansat in septembrie modele cu motoare pe combustie interna precum Volkswagen Golf, Dacia Sandero, Renault Clio sau Peugeot 208, potrivit firmei de consultanta Jato Dynamics. Potrivit acestei firme, Tesla Model 3 a controlat…

- Bancile centrale europene se tem ca nu vor mai putea controla piața criptomonedelor daca intra in joc giganții Big Tech. Dupa ce China a anunțat in primavara ca toate tranzacțiile comerciale internațional se fac in yuanul digital, noua valuta a Beijingului este acceptata și de UE. Mai mult chiar, pe…

- Daca va sperie prețurile pe care le vedeți acum la pompa, țineți-va bine pentru ca viitorul ar putea aduce noi creșteri. Piața este insa capabila sa reziste la aproape dublarea prețului petrolului, pana la 130 de dolari pe baril, impreuna cu o creștere a randamentului obligațiunilor trezoreriei americane…

- Producatorul auto chinez Xpeng a început marți sa livreze în Europa modelul sau fanion de sedan electric, scoțând în evidența concurența tot mai mare cu care se confrunta Tesla din partea unor competitori emergenți, relateaza CNBC.Livrarea modelelor P7 din orașul Guangzhou…

- Acțiunile companiilor de lux au scazut brusc in Europa, dupa ce autoritațile de la Beijing au anunțat un plan de redistribuire a veniturilor mari, cu perspectiva unei creșteri a impozitelor pentru cei mai bogați. Liderul mondial al industriei, LVMH, a pierdut un procent de 6,02%, cea mai abrupta scadere…