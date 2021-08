Giganții chinezi ai internetului, doborâți de Beijing Companiile tehnologice chineze au inregistrat pe piața bursiera cea mai slaba performanța lunara din istoria lor. Indicele CSI Overseas China Internet a scazut cu peste 26% in iulie. In timp ce Google, Amazon, Facebook și Apple(GAFA) prospera, concurenții chinezi, care au amenințat odata hegemonia pe internetul global, sunt supuși controalelor și reglementarilor inasprite din partea autoritaților […] The post Giganții chinezi ai internetului, doborați de Beijing first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

