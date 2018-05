Stiri pe aceeasi tema

- Centralele nucleare din UE au generat, in 2016, peste un sfert din energie produsa pe continent, cele mai mari facilitații fiind deținute de Franța. Potrivit Eurostat, în 2016, reactoarele nucleare erau în funcţiune în jumătate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier a crescut cu 0,4% atat in zona euro, cat si in statele membre din Uniunea Europeana (UE28), in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat. Comparativ cu…

- Bulgaria si Romania aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG), transmit site-ul swissinfo.ch si Xinhua. Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem…

- Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Romania trece la de vara. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Trecand la ora de vara, europenii vor dormi mai putin…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…

- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…