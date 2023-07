Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- ”Colaboram cu ancheta si asteptam evolutii ulterioare”, a spus purtatorul de cuvant, fara a dezvalui obiectul sau natura anchetei CNMC. Endesa este controlata de gigantul italian Enel. Comentariile purtatorului de cuvant au confirmat un raport publicat de site-ul de stiri spaniol El Confidencial. CNMC…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- Apple sustine ca magazinul sau de aplicatii este foarte bun la prevenirea fraudelor. In acest sens, compania americana spune ca a blocat folosirea a aproape 3,9 milioane de carduri furate, a blocat permanent 714.000 de conturi de la tranzactii si a prevenit tranzactii potential frauduloase in valoare…

- Autoritatea de Reglementare Antitrust din Italia (AGCM) a anuntat joi ca a demarat o investigatie privind posibilul abuz de pozitie dominanta pe piata aplicatiilor mobile al gigantului tehnologic american Apple, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . AGCM a precizat ca Apple a penalizat dezvoltatorii…

- Presa din Spania a dezvaluit astazi ca FC Barcelona a fost amendata cu 15,7 milioane de euro de catre Fisc pentru mai multe nereguli descoperite in finanțele clubului. Amenda a fost deja achitata, dar clubul se așteapta și la alte penalitați. Barcelona a primit o noua lovitura la inceputul acestui an,…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acordat cea mai mare recomensa oferita vreodata unui informator, de 279 milioane de dolari, datorita informatiilor valoroase oferite de acesta, care au ajutat autoritatile de reglementare in aplicarea legii, transmite Reuters. Autoritatea de…