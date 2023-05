Gica Hagi a avut o reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana in Liga 1. Echipa sa a castigat derby-ul cu FCSB, scor 3-2, si a castigat un titlu istoric. Gica Hagi a venit la conferinta de presa cu medalia de campion, dar si cu trofeul castigat dupa un sezon fabulos al echipei […] The post Gica Hagi, reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana: „M-am nascut sa castig, nu sa exist!” Imagine pentru istorie cu „Regele” si mesaj fabulos pentru Ilie Dumitrescu appeared first on Antena Sport .