- Teritoriul britanic Gibraltar ar putea intra in Spatiul Schengen al Uniunii Europene de libera circulatie dupa ce Marea Britanie iese din UE. Potrivit ministrului-sef al teritoriului britanic, Fabian Picardo, "teritoriul ar trebui sa ramana accesibil pentru restul Uniunii", noteaza Euronews.…

- Ministrul de Finante britanic Sajid Javid intentioneaza sa dubleze cresterea economica a Marii Britanii dupa iesirea din Uniunea Europeana, dar nu va ceda in fata marilor sectoare economice care vor mentinerea reglementarilor europene, transmite Reuters preluat de news.roIntr-un interviu acordat…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Milioane de turisti din lumea intreaga vor avea probleme dupa Brexit, daca vor sa calatoreasca in Marea Britanie. Guvernul condus de Boris Johnson isi propune ca, dupa parasirea Uniunii Europene, sa inaspreasca modalitatea de intrare in tara a cetatenilor straini. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson,…

- In baza parteneriatului creat in 2018, politisti romani se deplasau in Scotia pentru a gestiona cursele aeriene 'cu risc ridicat' venite din Romania, o colaborare pe care raportul de inspectie l-a descris ca 'extrem de util'. Romanii au format anul trecut 91% din numarul pasagerilor a caror siguranta…

- Accesul direct la piata Uniunii Europene dupa Brexit ar putea sa nu merite costul, daca Marea Britanie se va alinia la reglementari UE care acopera o gama restransa de activitati, afirma oficiali din industria financiara, citati de Reuters.UE este cel mai mare client unic al sectorului financiar…