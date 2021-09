Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a promis "decizii pana la sfarsitul acestui an" cu privire la posibilitatea organizarii Cupei Mondiale la fiecare doi ani, in locul actualului interval de patru ani, o idee care provoaca controverse in lumea fotbalului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Acest…

- La aproximativ o saptamâna dupa ce Arsene Wenger, director pentru dezvoltarea fotbalului în cadrul FIFA, a anunțat proiectul unei Cupe Mondiale din doi în doi ani, a venit raspunsul prompt al fanilor."Majoritatea covârsitoare a suporterilor se opun organizarii unei…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, si-a reiterat luni opozitia fata de ideea disputarii Cupei Mondiale din doi in doi ani, mentionand ca ''mai mult nu inseamna neaparat si mai bine'', scrie DPA. ''Calendarul competitional international nu are nevoie de asa ceva, iar jucatorii au nevoie…

- Calendarul competitional al fotbalului este in centrul atentiei de cateva luni, mai ales in Europa, unde multi jucatori si antrenori s-au plans de cat de aglomerat a fost anul acesta, potrivit news.ro. Arsene Wenger, in calitate de director in cadrul FIFA cu atributii in dezvoltarea fotbalului,…