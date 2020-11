Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri și-a facut toaleta in curte de dragul Danei, Arthur de la Ceptura a decis sa o scoata astazi la o plimbare prin sat. La un moment dat, cei doi au facut un popas la cimitir și au mers la mormantul bunicii „regelui”.

- Intrebata despre activitatile pe care le are Melania Trump la Casa Alba, nepoata presedintelui a spus ca aceasta nu are o slujba propriu-yisa si ca atare nu e platita pentru ca sta alaturi de Donald Trump. "Eu nu cred ca asa numita Orima Doamna nu ar trebuie sa aiba vreo obligatie pentru ca…

- Imaginea bunicii din Iași, intalnita in timpul calatoriei in Romania in 2019, cu fața zambitoare și nepotelul in brațe, a ramas impregnata atat de mult in memoria Papei Francisc, incat acesta a cerut ca fotografia sa fie tiparita, noteaza La Stampa, conform Rador.Astfel, o poza color, cartonata, proiectata…

- Șeful DSU a declarat la Digi24 ca parinții și bunicii care iau copiii de la școala ii deruteaza pe elevi daca ei nu respecta regulile din școala.Citește și: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propusi de Klaus Iohannis: Cine sunt cei care vor reprezenta Romania „Este un aspect clar.…

- Imaginea bunicii din Iași, intalnita in timpul calatoriei in Romania in 2019, cu fața zambitoare și nepotul ei in brațe, a ramas atat de adanc intiparita in memoria Papei Francisc incat a dorit sa i se tipareasca fotografia. O fotografie colorata, verticala conceputa chiar de Papa, pe care Jorge Mario…

- Bucurie mare in familia Enache, dupa ce Gabriel Enache s-a intors in Romania, la mai bine 5 luni in care a stat departe de cei dragi! Cea mai fericita de intorcerea lui a fost bineințeles Lena, care a povestit ca a avut parte de o intalnire in lacrimi cu soțul sau.

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, avertizeaza ca Romania ar putea ajunge la 2.000 de cazuri de coronavirus pe zi, dupa redeschiderea școlilor și a restaurantelor. Medicul a precizat ca, in calitate de parinte, ii este frica sa iși trimita copilul…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania, crede ca dupa ce incepe școala copiii ar trebui sa foloseasca maștile și in casa, daca intra in contact cu bunicii, a spus acesta la Digi24.Alexandru Rafila este sigur ca vom asista la o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 odata…