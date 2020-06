Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare, Ghiseul.ro și Spațiul Privat Virtual al ANAF vor fi interconectate, au declarat reprezentanții Ministerului Finanțelor pentru G4Media.ro. Astfel, cei inregistrați in Spațiul Privat Virtual vor putea plati obligațiile fiscale la buget direct cu cardul bancar, soluție care va permite…

