Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat șapte migranți afgani, solicitanti de azil in tara noastra, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un autocamion. Miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au…

- Oamenii legii fac percheziții de amploare intr-un dosar de corupție in Vama Borș I. Conform unor informații, este vorba despre o acțiune comuna a procurorilor din Romania și Ungaria, iar cei vizați sunt vameșii romani. Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat marți dimineața atat pe sensul…

- Politistii de frontiera din Arad, de la Nadlac si Curtici, au prins 22 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini sau pe jos. Unii dintre acestia sunt minori, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a…

- Polițiștii de frontiera din Arad au depistat 11 cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-un TIR sau pe jos. Astfel, luni seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat doisprezece afgani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu incalțaminte. Azi dimineața, in jurul orei 06:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat patru cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu materiale plastice. Azi noapte,in jurul orei 2.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadla c II, judetul…