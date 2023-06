Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a evitat, marți, sa explice de ce a refuzat sa il numeasca pe Mircea Abrudean (PNL) in funcția de secretar general al Guvernului. El a precizat doar ca este ferm convins ca, impreuna cu Nicolae Ciuca, o sa gasesca solutia cea mai buna. ”Sunt ferm convins ca impreuna cu presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, ca profesorii trebuie sa intrerupa greva deoarece au primit din partea Guvernului tot ce au cerut. „Intreaga clasa politica a neglijat Educatia timp de 30 de ani aproape. Prima data cand Educatia a fost pusa la nivelul care i se cuvine a fost cu ocazia proiectului…

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti. „Republica Moldova este atacata hibrid.La Chisinau inca nu cad rachete,…

- Anomalie la echivalarea competențelor pentru limbile straine. Zeci de parinți și elevi de clasa a VIII-a stau la coada pentru depunerea unei fișe care ar fi putut fi transmisa de catre școala, in procesul preliminar de admitere la licee bilingve, informeaza EDUPEDU. Parinții care vor sa le fie echivalate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut, duminica, un apel catre spitale sa scoata la concurs posturile de medici si de asistenti medicali de care au nevoie. El a precizat ca va putea propune un memorandum in Guvern pentru aprobarea acestora, chiar daca exista in vigoare ordonanta care limiteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, dupa ce Guvernul a anuntat ca se plafoneaza cheltuielile de personal si activitatile de formare profesionala si se accentueaza deficitul de personal. Pe 25 si 26 aprilie…