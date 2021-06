Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis o lista cu cel puțin 18 observații adresate Guvernului Cițu la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt capitole la care oficialii europeni solicita informații suplimentare, iar in cazul altora se cer documente justificative. Comisia semnaleaza inclusiv discrepanțe…

- Comisia Europeana a trimis inapoi Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care Romania l-a depus zilele trecute, cu observații multiple. Cuprinde multe sume nejustificate, unele sunt supraestimate, lipsesc metodologiile de calcul și au fost furnizate informații neclare legate de proiecte.…

- Premierul Florin Citu a reactionat, vineri dimineata, dupa aparitia informatiilor referitoare la criticile Comisiei Europene fata de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca documentul nu a fost respins si nici nu a fost retrimis Executivului. ”Spulber un fake news de la prima…

- Guvernul a publicat Planul Național de Redresare și Reziliența, depus oficial luni, la Comisia Europeana și evaluat pe baza a 11 criterii. Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca cei peste 29 de miliarde de euro vor fi folosiți pentru a construi 450 de kilometri de autostrada, sute de școli și…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, anunța ca specialiștii de la PSD vor putea veni in cadrul ministerului pentru a studia documentele aflate in lucru la construirea Programului Național de Reziliența și Redresare. “Suntem in faza de lucru de dinaintea finalizarii. Așa cum am explicat deja…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a discutat cu ministrii, in sedinta Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele alocate Romaniei”, a spus…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, susține ca Romania va depune la Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta pe 31 mai, fara sa detalieze ca s-a intarziat, astfel o luna fața de termenul prevazut. El a adaugat ca niciun proiect nu a fost respins, deoarece, logic, inca…