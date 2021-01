Stiri pe aceeasi tema

- Gheoghița a fost intrebat la Digi24 daca exista un calendar clar stabilit și cand ar trebui sa se incheie prima etapa de vaccinare, dar și cand vor incepe a doua și a treia etapa. Ministrul Justiției: Am trimis la CSM proiectul de lege pentru desființarea Secției speciale „Nu avem un calendar, vorbim…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, marți, faptul ca romanii care vor intra in etapa a treia de vaccinare anti-COVID, mai exact cetațenii care nu se afla in grupele de risc, vor putea sa se inscrie pe platforma electronica de programare fara a fi condiționați de deținerea unei semnaturi…

- Ce se intampla cu romanii care refuza sa faca vaccinul anti-covid ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca „etapa 1 de vaccinare se va termina la sfarsitul…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Uniunea Europeana ar putea aproba oficial vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech pentru combaterea noului coronavirus cel mai devreme pe 23 decembrie, cu numai doua zile dupa posibilul acord al autoritatii de reglementare, a declarat, miercuri, un oficial al Comisiei Europene.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca au fost operationalizate depozitul central si cele din teritoriu pentru vaccinul anti-COVID. ‘Se lucreaza la etapa de comunicare. Incepem cu corpul medical, sunt in desfasurare conferinte online cu corpul medical. (…) S-a operationalizat acel depozit…