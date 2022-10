Ghidul programului „Rabla pentru becuri” a fost publicat Cine are becuri vechi poate primi un voucher in valoare de 200 de lei, ca sa le schimbe cu unele economice. Masura este prevazuta in ghidul elaborat de „Administrația Fondului pentru Mediu" pentru programul „Rabla pentru becuri". Iar oamenii vor putea reduce consumul de curent cu ajutorul sistemelor noi și moderne de iluminat. Ministerul Mediului a publicat ghidul programului „Rabla pentru becuri"... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

