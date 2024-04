GHID fiscal pentru frizeri, coafeze și manichiuriste, publicat de ANAF. Care sunt obligațiile GHID fiscal pentru frizeri, coafeze și manichiuriste, publicat de ANAF. Care sunt obligațiile Impozitarea persoanelor fizice care ofera servicii de infrumusețare sau intreținere corporala. Un ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala a fost publicat de catre ANAF, pe portalul instituției. Potrivit ANAF, ghidul poate fi gasit la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative. […] Citește GHID fiscal pentru frizeri, coafeze… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala, a fost publicat joi de ANAF. Ghidul poate fi accesat pe portalul instituției, www.anaf.ro, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri…

- ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din prestarea unor activitati de infrumusetare intretinere corporala, pe portalul institutiei, www.anaf.ro, la rubrica Asistenta contribuabili Servicii oferite contribuabililor Ghiduri curente si alte…

- ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistența contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice... The post ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea…

- ANAF ii indeamna pe clientii saloanelor de infrumusețare sa ceara bon fiscal. In cazul in care operatorul refuza, clienții sunt indemnați sa plece fara sa plateasca serviciul respectiv. „Solicita bonul fiscal cand mergi la salonul de infrumusețare! Daca operatorul economic refuza, ai dreptul la…

- Economie AJFP Teleorman / Veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati de infrumusețare/intreținere corporala sunt impozabile martie 28, 2024 12:03 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce in atentia contribuabililor, persoane fizice, care obtin sau intentioneaza sa…

- Persoanele care vor sa obțina bani din prestarea unor servicii de infrumusețare sau intreținere corporala trebuie sa se inregistreze la Registrul Comerțului și sa depuna declarații fiscale. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca veniturile obținute din prestarea…

- In luna ianuarie 2024 Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Suceava a desfasurat Campania pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniile: Coafura și alte activitați de infrumusețare și Activitați de intreținere corporala – cod CAEN 9602,…

- In perioada 17-20 ianuarie 2024, ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in vederea identificarii cazurilor de munca nedeclarata in domeniile: activitați de coafura și alte activitați de infrumusețare, activitați de intreținere corporala. Rezultatele…