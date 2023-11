Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Urschi și-a exercitat dreptul la vot. Regele umorului a introdus buletinele de vot in urna mobila. Despre asta a relatat fiica sa, Laura Urschi, pe rețelele de socializare. „Am votat și eu, in sfirșit, dar numai dupa ce a venit urma mobila la tata, care de pe la 12:00 deja era foarte stresat…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat ca doreste ca formatia sa sa faca un meci bun contra lui Dinamo Bucuresti, vineri seara, si a precizat ca intalneste o echipa foarte bine organizata care creste de la meci la meci, potrivit news.ro.Hagi a declarat joi, intr-o conferinta…

- Este vestea momentului in fotbalul romanesc! Brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului lui Gheorghe Hagi. Clubul dobrogean a precizat ca fostul mare fotbalist a preluat 10% din actiuni.

- Gheorghe Hagi pregatește un nou transfer de senzație la Farul Constanța. De data este vorba de un nou investitor pe care „Regele” il cauta de mult, in speranța ca iși va indeplini visul și va juca in grupele Champions League. Playsport.ro scrie ca celebrul brazilian Rivaldo, fost caștigator al trofeului…

- Ianis Hagi se va intoarce la Farul in aceasta vara. Este scenariul spectaculos dezvaluit de playsport.ro, dupa ce internaționalul roman s-a certat cu antrenorul lui Glasgow Rangers și a fost scos de pe lista UEFA. Gheorghe Hagi și Gica Popescu lucreaza „in tacere” la acest plan și spera sa dea lovitura…

- In spatiul public din Romania a aparut informatia ca Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei Farul Constanta, ar fi dorit ca antrenor in Arabia Saudita, intr un campionat in care se ofera salarii impresionante.N am citit asa ceva. In fiecare zi, fac revista presei, dar n am auzit. Dar, si daca…

- Farul Constanța nu a avut nicio problema in „dubla” cu Flora Tallinn și a caștigat și meciul al doilea cu 2-0, dupa ce in tur a fost 3-0. Campiona Romaniei s-a calificat in play-off și va incasa 750.000 de euro. Gheorghe Hagi a fost diplomat la conferința de presa și a laudat formația din Estonia, […]…

- Farul Constanța este prima echipa din Romania care a reușit sa se califice in play-off-ul Conference League. „Dubla” cu Flora Tallinn a fost „floare la ureche” pentru ca echipa lui Gheorghe Hagi s-a impus cu 2-0 in returul din Estonia, dupa ce s-a impus și in primul meci cu 3-0. Campioana Romaniei a…