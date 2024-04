Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța joaca, vineri, in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa a treia a play-off-ului Superligii. Constanțenii vin dupa eșecul de pe teren propriu cu FCSB, scor 1-1, in timp ce covasnenii au incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu CFR Cluj. Managerul Farului, Gheorghe Hagi, este conștient…

- Etapa a doua a turneului play off al Superligii 2023 2024 programeaza astazi, 31 martie 2024, pe stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 21.00, meciul Farul Constanta FCSB.Este o partida asteptata cu mare interes, intre liderul clasamentului, cu 35 de puncte, FCSB, si campioana…

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, potrivit mediafax. Partida UTA Arad-FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Aradenii…

- Farul Constanta a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, 1 1 0 0 , in etapa a 29 a, penultima din sezonul regular al Superligii.Daca invingea, echipa de pe ltoral se califica matematic in play off, asa deznodamantul se amana pentru ultima runda, in care campioana Romaniei joaca in deplasare cu ultima…

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si CFR Cluj se vor infrunta astazi, 2 martie 2024, de la ora 20.00, la Ovidiu, in etapa a 29 a a Superligii 2023 2024, penultima din sezonul regular.Clubul constantean a anuntat ca toate biletele de intrare la meci s au epuizat.In clasament, Farul…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat o infrangere, astazi, 28 februarie 2024, in etapa a 28 a a Superligii, in deplasare cu Universitatea Cluj.Gazdele s au impus cu 1 0 1 0 , unicul gol al meciului fiind marcat de Dan Nistor, in minutul 34.In minutul 90 5, Cristi Ganea, de la Farul, a…

- Aflata pe locul patru in ierarhie, Farul Constanta este in ascensiune in clasament, dupa ce, asemenea FCSB, au castigat ambele meciuri jucate in noul an. Arena Nationala din Bucuresti gazduieste luni, 5 februarie 2024, de la ora 20.00, derby ul etapei a 24 a a Superligii 2023 2024, dintre vicecampioana…

- Meciul se joaca chiar in ziua in care managerul tehnic al Farului isi serbeaza ziua de nastere, Gheorghe Hagi urmand a implini luni 59 de ani.Derby ul etapei a 24 a a Superligii 2023 2024 se joaca luni, 5 februarie 2024, pe Arena Nationala din Bucuresti, de la ora 20.00, intre liderul detasat FCSB si…