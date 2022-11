Gheorghe Gheorghiu va cânta deasupra New York-ului, pe un celebru zgârie-nori Gheorghe Gheorghiu, va susține un recital la inalțime! Chiar la mare inalțime avand in vedere ca va canta la etajul 86 al Trump World Tower, emblematica cladire a New York-ului. In 45 de ani de prodigioasa cariera muzicala, solistul cantecului de dragoste romanesc nu a ratat nici o localitate importanta din țara, de la malul marii, delta, deal ori munte. Nu puține sunt spectacolele in care apare an de an pentru comunitațile de romani de peste ocean. Cantecele sale s-au auzit și pe faimosul district financiar Wall Street, la un world feastival insa atat de sus nu a cantat niciodata. Nelly Nastase,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

